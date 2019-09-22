Отравление Новичком: пострадавший от яда британец подает в суд на РФ

Подруга Роули Дон Стерджесс погибла от отравления ядом / Фото SUNDAY MIRROR

Британец Чарли Роули, отравившийся в 2018 году нервно-паралитическим веществом Новичок в городе Эймсбери, намерен судиться с Россией. Подданный Британии хочет отсудить у РФ до одного миллиона фунтов стерлингов.

"Это (отравление, - Главред) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", - рассказал он The Mirror.

Адвокатом Роули стал Патрик Магуайр, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

Напомним, в марте 2018 года на скамейке в парке британского города Солсбери нашли в бессознательном состоянии бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже ныне экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в России. В Британии убеждены в личной ответственности президента РФ Владимра Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери.

Также от российского Новичка пострадали двое людей в городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее сожитель - 45-летний Чарли Роули – остался жив. Яд, которым отравилась Стерджесс, вероятно, находился во флаконе от духов.

Кремль отрицает любую причастность к случаям отравления в Великобритании.