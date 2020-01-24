ЕС, прощай навсегда: Джонсон подписал судьбоносный документ

Джонсон / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В пятницу, 24 января, премьер-министр Британии Борис Джонсон официально подписал соглашение о выходе из состава Европейского союза (Brexit).

Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон в Twitter.

После того, как документ подписал Джонсон, договор будет отправлен обратно в Брюссель, где будут напечатаны три экземпляра для хранения в Великобритании. Оригинал будет добавлен в архив ЕС.

Сегодня утром документ был подписан президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее королева Великобритании приняла важное решение о Brexit.