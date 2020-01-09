Палата общин Великобритании приняла важный билль о Brexit - подробности

Палата общин Британии поддержала законопроект о Brexit, который определяет дату выхода страны из Европейского союза.
Палата общин парламента Великобритании 9 января приняла судьбоносный законопроект Brexit о выходе королевства из состава Европейского союза.
В третьем чтении в поддержку высказались 330 депутатов. Против оказался 231 народный избранник. Теперь законопроект перейдет на рассмотрение верхней палаты. Палата лордов должна начать обсуждение закона на следующей неделе.
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Крайней датой Brexit установлено 31 января. Результаты голосования подтверждают прогнозы аналитиков, что у премьер-министра Бориса Джонсона не возникнет сложностей с тем, чтобы вывести страну из состава ЕС к этому сроку.
Ранее Джонсон рассказал, к какому сроку Великобритания покинет ЕС.
Также Главред писал, что Туск взгрел Джонсона за "дурацкую игру" на переговорах по Brexit.