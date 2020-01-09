Палата общин Великобритании приняла важный билль о Brexit - подробности

Брексит, Brexit 01 / Reuters

Палата общин парламента Великобритании 9 января приняла судьбоносный законопроект Brexit о выходе королевства из состава Европейского союза.

В третьем чтении в поддержку высказались 330 депутатов. Против оказался 231 народный избранник. Теперь законопроект перейдет на рассмотрение верхней палаты. Палата лордов должна начать обсуждение закона на следующей неделе.

Читайте такжеКурс на месть: Великобритания утвердила "жесткий" вариант Brexit

Крайней датой Brexit установлено 31 января. Результаты голосования подтверждают прогнозы аналитиков, что у премьер-министра Бориса Джонсона не возникнет сложностей с тем, чтобы вывести страну из состава ЕС к этому сроку.

Ранее Джонсон рассказал, к какому сроку Великобритания покинет ЕС.

Также Главред писал, что Туск взгрел Джонсона за "дурацкую игру" на переговорах по Brexit.