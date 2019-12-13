Конец эпохи: Джонсон рассказал, к какому сроку Великобритания покинет ЕС

Борис Джонсон / УНИАН

Правительство Великобритании добьется того, чтобы Соединенное Королевство покинуло Европейский союз не позднее, чем до 31 января 2020 года.

С таким заявлением во время митинга перед лондонскими избирателями выступил премьер-министр государства Борис Джонсон. Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала Sky News в пятницу, 13 декабря.

"Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо "но", "если" или "может быть". Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой", − заявил Джонсон.

По мнению премьер-министра, результаты состоявшихся в Великобритании 12 декабря выборов в парламент обозначают, что угроза осуществления повторного референдума по Brexit полностью ликвидирована.

"Мы положили конец жалким угрозам [оппозиционной Лейбористской партии] провести второй референдум", - сказал глава правительства.

Напомним, ранее СМИ рассказали, как Борис Джонсон собирается выполнять принятый парламентом закон, запрещающий выход Великобритании из Европейского союза без сделки. До этого руководитель Евросовета Дональд Туск в крайне жесткой манере распек британского премьера за "дурацкую игру" на переговорах по Brexit