"Бориску на царство": Джонсон готовится к величайшему триумфу

Борис Джонсон всех переиграл / Reuters

Помните, как всю осень премьер-министр Великобритании Борис Джонсон терпел одно за другим поражения в парламенте, в Верховном суде и даже в собственной партии? Он не мог выиграть ни единого голосования, оппоненты даже на новые выборы его не пускали.

Высокомерные британские либералы, считающие Джонсона нелепым злым клоуном, этому очень радовались. Моя любимая газета "Гардиан" исходила благородной желчью: несносный Борис вот-вот сгинет в водовороте отвратительных политических интриг собственного приготовления!

Честно говоря, все действительно на это указывало. Абсолютно все планы Джонсона рушились. Ничего не выходило.

Читайте такжеШапито-шоу в Британии: как хитрый Борис обманул королеву и погрузил страну в кризисНо это лишь на первый взгляд. Я и тогда писал, что все эти неудачи, весь кажущийся хаос в лагере Тори при детальном изучении очень театральный. Он был отражением самого Бориса. Он внешне неопрятный, лохматый, помятый какой-то, безалаберный, говорящий очень странные вещи... Но внутри - предельно жесткий, сосредоточенный и расчетливый.

Так вот: чередой политических маневров Борис сначала сделал так, что объединенная оппозиция своими руками отобрала у него большинство и оформила ситуацию безвластия. А потом показала себя трусливой и нерешительной, так как отказалась выражать недоверие кабинету Джонсона и/или самой сформировать большинство.

Даже от проведения внеочередных выборов оппозиционеры долго отказывались, так как не могли четко сформулировать собственное отношение к Брекситу.

Все это время Джонсон фактически вел предвыборную кампанию, раздавая обещания и подарки избирателям. Он всей стране показал, что точно знает, чего хочет (Брексита) и знает, как добиться желаемого (пиная европейцев).

Читайте такжеЛовушка от Бориса, или Что на самом деле произошло в ВеликобританииВ результате, когда досрочные выборы все же были объявлены, он сразу же оказался в фаворитах. По последнему опросу, на внеочередных выборах Тори получат почти 360 мест из 650, что является лучшим результатом с 1987 года.

Результат лейбористов прогнозируется на уровне лишь около 211 мест (вместо 262 сейчас).

Похоже, что досрочные парламентские выборы 12 декабря станут величайшим триумфом в жизни Бориса. Думаю, что Кремль тоже с радостью отметит это событие.