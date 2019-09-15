СМИ рассказали, как Джонсон хочет "забить" на жесткий Brexit

Борис Джонсон / Reuters

Борис Джонсон, сменивший на посту премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, не намерен выполнять принятый парламентом закон, запрещающий выход Соединенного Королества из Европейского союза без сделки.

Такое сообщение опубликовало авторитетного западное информагентство Bloomberg.

По его словам, Джонсон также не намерен выполнять возложенное на него парламентом обязательство обратиться с просьбой к главе Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о переносе сроков Brexit после 31 октября.

К слову, журналисты утверждают - если до 19 октября 2019-го Джонсон не обратится к Европейскому Союзу с просьбой о переносе сроков, то его противники могут внести в парламент законопроекты о полной отмене Brexit.

Напомним, ранее Борис Джонсон бурно высказался о Британии и Brexit, использовав фразу "скорее умру в канаве".

