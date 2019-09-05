"Скорее умру в канаве": Борис Джонсон бурно высказался о Британии и Brexit

Борис Джонсон / Reuters

Борис Джонсон, недавно сменивший на посту премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, заявил о том , что Соединенное Королевство обязано окончательно покинуть Европейский Союз 31 октября - и не позднее.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное британское издание The Guardian.

Британский премьер дал клятвенное обещание о том, что ни в коем случае не станет просить Брюссель перенести дату Brexit.

"Я бы предпочел лежать мертвым в канаве", — заявил Джонсон. Кроме того, премьер добавил — задержка Brexit "абсолютно бессмысленная" и обойдется британской казне Лондону около 1 млрд фунтов за месяц.

Напомним, ранее Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили перспективу возвращения России в G7 (Большую семерку).