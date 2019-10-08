Туск взгрел Джонсона за "дурацкую игру" на переговорах по Brexit

Дональд Туск и Борис Джонсон / Reuters

Глава Евросовета Дональд Туск заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, что переговоры по Brexit (процесс покидания Соединенным Королевством Евросоюза - Главред) − "не дурацкая игра в обвинения".

"Борис Джонсон, на карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужна сделка, вам не нужна отсрочка, вам не нужна отмена, quo vadis? [с пер. с латыни: куда идете - Главред]", - написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, ранее Борис Джонсон неожиданно заговорил на украинском. Позднее западные СМИ рассказали, как британский премьер хочет "забить" на жесткий формат