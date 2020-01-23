Прощай, ЕС: королева Великобритании приняла важное решение о Brexit

Елизавета II / Daily Mirror

Королева Великобритании Елизавета ІІ подписала важный закон о Brexit, в котором говорится о выходе страны из Европейского союза.

Свою подпись под документом королева поставила в четверг , 23 января.

О том, что Елизавета II одобрила закон сообщил профильный департамент правительства страны.

"Мы покидаем ЕС в следующую пятницу [31 января]", – сказано в сообщении ведомства.

Согласно с планом премьера страны Бориса Джонсона, одобренным парламентом в декабре прошлого года, Британия должна официально покинуть Евросоюз 31 января в 11 часов вечера.

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После этого, Европарламент проголосует по вопросу согласия на выход 31 января. Ожидается, что евродепутаты одобрят уже принятую британским парламентом сделку с ЕС.

Стоит что путь Великобритании к выходу из Евросоюза после референдума, состоявшегося летом 2016 года, был непростым.

Brexit расколол общество, привел к отставке двух консервативных правительств (во главе с Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй) и к двум парламентским выборам: 2017-го и 2019 годов. Британцы на протяжении последних трех с половиной лет провели множество массовых акций за и против выхода страны из ЕС.