Разведение сил на Донбассе: в командовании ООС рассказали о новых участках

Разведение сил / Штаб ООС

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске ведет обсуждение о продолжении разведения сил и вооружения в зоне военного конфликта на Донбассе на трех "гуманитарных" участках.

Соответствующее сообщение со ссылкой на заместителя командующего ООС Богдана Бондаря опубликовал портал Радио Свобода.

По его словам, рассматриваются участки возле контрольного пункта "Гнутово", железнодорожного моста в Станице Луганской, Новоселовки, а также близ Авдеевки.

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения", – заявил Бондарь.

Напомним, ранее экс-заместитель главы Генштаба ВСУ и генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко предостерег от чрезмерного разведения военных сил в зоне военного конфликта на Донбассе.