В Японии обвинили Москву в "краже": в РФ заявили об "антироссийской шпиономании"

Шпионаж / LBJLibraryNow/Public Domain Mark

В Японии разгорелся шпионский скандал с участием Российской Федерации. Правоохранители в субботу, 25 января, задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных в РФ.

По данным The Mainichi, 48-летний японец выкрал секретные данные из телекоммуникационной компании, где ранее работал. По мнению полиции, украденные данные сотруднику российского торгового представительства в Японии.

"Я передал информацию, получил за нее наличные деньги", - на допросе признался арестованный японец.

В связи с этим в посольство РФ в Японии направили требование явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового представительства для дачи показаний.

В свою очередь, в дипведомтсве РФ сожалеют, что Япония присоединилась к "антироссийской шпиономании".

"Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня", - говорится в сообщении пресс-службы посольства в Facebook.

При этом российские дипломаты напомнили, что "мегафонная дипломатия" не принесет результатов.

Как ранее сообщал Главред, Болгария выдворила двух российских дипломатов из страны из-за шпионажа.