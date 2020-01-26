В Индии появился на свет козленок с человеческим лицом

В Индии родился козленок с "человеческим лицом" / Фото: moscow_zoo_official/instagram.com

В индийском городе Раджостан родился козленок, черты лица которого очень напоминают человеческие.

Как сообщает New York Post, местные жители считают, что таким образом на свет появился бог.

Ученые изучили мутацию и пришли к выводу, что у козленка наблюдается циклопия, что влечет за собой нарушение симметрии лица.

Фотографии мутанта быстро распространились в индийских соцсетях. Пользователи пишут, что козленок похож на сварливого старика. Некоторые называют животное "аватаром бога".

/ Фото: New York Post

Напомним, из вечной мерзлоты Абыйского района, Якутия (РФ), вытащили превосходно сохранившуюся отрубленную голову вымершего древнейшего волка, который жил, согласно сведениям ученых, примерно 40 тысяч лет назад.

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