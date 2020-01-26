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В Индии появился на свет козленок с человеческим лицом

26 января 2020, 01:01

Местные жители причислили новороженного к божеству.

В Индии родился козленок с "человеческим лицом" / Фото: moscow_zoo_official/instagram.com

В индийском городе Раджостан родился козленок, черты лица которого очень напоминают человеческие.

Как сообщает New York Post, местные жители считают, что таким образом на свет появился бог.

Ученые изучили мутацию и пришли к выводу, что у козленка наблюдается циклопия, что влечет за собой нарушение симметрии лица.

Фотографии мутанта быстро распространились в индийских соцсетях. Пользователи пишут, что козленок похож на сварливого старика. Некоторые называют животное "аватаром бога".

/ Фото: New York Post

Напомним, из вечной мерзлоты Абыйского района, Якутия (РФ), вытащили превосходно сохранившуюся отрубленную голову вымершего древнейшего волка, который жил, согласно сведениям ученых, примерно 40 тысяч лет назад.

Также ранее в Риме нашли голову настоящего обитателя Атлантиды.

Индия мутант
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