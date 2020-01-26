"Сожрал" 56 человек, 1975 в опасности: "китайский вирус" попал в Канаду и создается вакцина

Коронавирус унес жизни 56 человек / Reuters

Коронавирус 2019-nCoV терроризирует человечество и заставляет многих жителей планеты жить в постоянном страхе.

По состоянию на утро воскресенья, 26 января, жертвами опасного вируса стали 56 человек. За последние сутки еще 300 человек заразились коронавирусом. Всего на данный момент в КНР лабораторно подтверждено 1975 случаев заражения "китайским" коронавирусом. У 2684 человек подозрение на инфекцию.

Отмечается, что из 1975 заболевших 324 находятся в тяжёлом состоянии.

Медицинские службы продолжают отслеживать тех, кто имел контакты с заражёнными. Сейчас называется число 7989 человек. При этом 1085 пациентов были сняты с медицинского учёта.

Канада уже не безопасна – вирус привез мужчина из Уханя

В субботу, 25 января, в Канаде был зарегестрирован первый подтвержденный случай коронавируса 2019-nCoV у жителя, который вернулся из центрально-китайского города Ухань, эпицентра вспышки вирусной болезни.

Представители здравоохранения Онтарио сообщили на пресс-конференции, что пациент - мужчина лет 50, который прибыл в Торонто 22 января и был госпитализирован на следующий день после появления симптомов респираторного заболевания.

В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное.

В Шанхае первая смерть

Правительство Шанхая сообщило о первой смерти в городе от вируса. Примечательно, именно в Шанхае медикам удалось вылечить первого пациента, зараженного новым китайским коронавирусом. Женщине поставили диагноз пневмония.

Китай начал разрабатывать вакцину

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая начал разработку вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, сообщает издание China Daily.

"Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идёт выборка штамма", — заявил глава центра Сюй Вэньбо.

Также Центр занимается отбором лекарственных средств, эффективно противодействующих пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Читайте такжеКоронавирус добрался до ФранцииНапомним, ранее сообщалось, в России из отеля в Войковском районе на севере Москвы госпитализированы семь граждан Китая с жалобами на высокую температуру и симптомы ОРВИ. Всем пациентам был поставлен предварительный диагноз - инфекция верхних дыхательных путей, их доставили в инфекционную больницу.



