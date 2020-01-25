В Москве экстренно госпитализировали из отеля семерых граждан Китая

Граждане Китая получают всю необходимую медицинскую помощь в Москве / УНИАН

В России из отеля в Войковском районе на севере Москвы госпитализированы семь граждан Китая с жалобами на высокую температуру и симптомы ОРВИ.

Как сообщает Московский комсомолец, температура у китайцев держалась последние два дня.

Всем пациентам был поставлен предварительный диагноз - инфекция верхних дыхательных путей, их доставили в инфекционную больницу.

Отмечается, что гостиницу, где проживали больные, закрыли, и на обследование забирают всех постояльцев, а их всего 270 человек.

Китайцы приехали в Москву 25 января. Всего их туристическая группа состоит из 20 человек, у семерых есть симптомы ОРВИ, а остальные на здоровье не жалуются.

Читайте такжеВ Борисполе пассажиров из Китая будут проверять на повышение температурыПозже в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что у граждан Китая, которые ранее были госпитализированы с высокой температурой в одну из московских больниц, не нашли коронавирус. Чиновники пояснили, что скорая помощь выезжала на место проживания туристов потому, что они прибыли из КНР. Их госпитализировали из-за вспышки коронавируса в Китае. Однако сейчас их состояние удовлетворительное, фиксируются обычные признаки ОРВИ. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить въезд в Украину и торговлю с Китаем. Причиной стало распространение смертельного заболевания, которое вызывает новый коронавирус.

Как ранее сообщал Главред, в Китае новый коронавирус убил первого медика. При этом в Пекине отменили праздничные мероприятия по случаю Нового года.