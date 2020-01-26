"Ссыкло плешивое": "дедушка в доспехах" Путин насмешил Сеть

Владимир Путин / Reuters

Президент Российские Федерации Владимир Путин во время визита в Израиль насмешил сеть новой выходкой. Так, российского лидера решили защитить пуленепробиваемым трапом, к которому подогнали лимузин.

"Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом", - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на излишнюю осторожность Путина: "То, чтоб не догадались какая версия хла приехала", "Ну знает, что ему есть кого бояться и за что", "Вот это трус! Как не термос свой, так трап", "Очкует", "Дедушка в доспехах еле ходит", "Осталась только старая добрая табакерка", "Понты в России – это все", "А памперсы", "Пути-и-ин ссыкло-о-о! Уо-уо", "Значит, что-то знает и чувствует… хорошо, что боится", "Так, он и боится израильские спецслужбы", "Параноик номер один в мире. Скоро буде боятся собственной тени. Скорее б, может с перепугу конечности отбросит", "Тю, трап разве проблема? Да сбить нах Боинг при посадке или поцелить из РПГ в трап нельзя что-ли?", "К*онченное ссылко", "Надо новое поганяло *уйлу – очкун", "Сцыкло плешивое...Ему о белых тапках думать надо, а он все от кого-то прячется...", "Трусливый Пу…", "Очкует сонцеясный", "Все равно всю жизнь прятаться не будет. Жить в страхе, создал репутацию. Сгноить давно пора маразматика" и другие.

Как ранее сообщал Главред, анонсированная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле так и не состоялась.