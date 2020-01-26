"Кащей бессменный": в России задержали активиста из-за фото Путина

Владимир Путин / Reuters

В Санкт-Петербурге активист Евгений Козлов в воскресенье, 26 января, вышел на одиночный пикет возле Гостиного двора. Мужчина протестовал против изменений в Конституцию РФ.

По данным издания Медиазона, мужчина держал в руках фотографию президента России Владимира Путина с надписью: "Кащей бесcменный". Российские силовики задержали пикетчика, не объясняя причину. Активист успел постоять 10 минут, после чего силовики увезли его в ОВД по центральному району Санкт-Петербурга.

При этом издание МБХ медиа сообщает, что полицейские также задержали Марию Малышеву, которая стояла с плакатом "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба", и Дмитрия Гусева, который проводил сворю одиночную акцию без плакатов.

Как ранее сообщал Главред, в Москве прошел митинг из-за готовящихся поправок в Конституцию Российской Федерации, на котором заметили командира боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.