"Идиотом себя зачем выставлять": Бабченко назвал Билли Айлиш "х*ней" и получил на орехи в Сети

Аркадий Бабченко / УНИАН

Известный журналист и блогер Аркадий Бабченко в штыки воспринял новость о том, что 18-летняя певица Билли Айлиш стала триумфаторкой премии Грэмми.

"Решил, что все таки уже неприлично быть таким старпером и надо-таки быть дерским, реским и модным и послушать, кто такая Билли Айлиш. Открыл лучшую песню года по версии "Грэмми".Братцы мои. Вас на*бывают. Это х*йня.Это откровенная халтурная х*йня. Подросток шепчет что-то под отсутствие музыки с обдолбанной медлительностью. Не поет. Шепчет. Музыки нет. Лучшая песня года", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Бабченко в его "антибиллиайлишевском" посыле поддержал журналист Петр Шуклинов.

"То же самое сделал сегодня утром, когда прочитал новость. И... И пошел включил Led Zeppelin, чтоб прийти в себя", - написал он.

Однако другие пользователи Facebook негодование Бабченко не стали разделять.

"Мда. Умный, казалось бы, человек, а такую пургу несет. Ну не понял ты, в чем прелесть ее музыки, но идиотом себя зачем выставлять?", "Ну видно же девчушка занимается любимым делом и при этом зарабатывает - это ли не счастье для нее. А вы ядом истекаете. Молодец", "Ой вей. Дожился я до того времени, когда старшина запаса в музыкальные критики подался. Но вот только зря. Не надо так", "Ласковый май был намного хуже. И ничего, все живы-здоровы. Ничего страшного в этом, Аркадий, нет. Всегда так было. И Битлов когда-то старперы точно так же поливали (я, конечно, не сравниваю их с сабжем ни в коем случае)", "Рановато старперство поперло. Даже задорновщина в чем-то. У жены играет в машине эта девочка, вполне приятно, хоть я и предпочитаю FRAM и AC/DC", - написали они.

Напомним, ранее Билли Айлиш стала абсолютной триумфаторкой 62-й церемонии награждения музыкальной премии Грэмми. Певица получила сразу четыре награды в основных номинациях - Запись года, Песня года, Лучший новый артист года, Альбом года.