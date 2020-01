Билли Айлиш рассказала, как хотела и не смогла совершить самоубийство

Билли Айлиш / скриншот из видео

18-летняя Билли Айлиш, звезда мировой поп-музыки, рассказала о проблемах с психическим здоровьем и суицидальных мыслях, которые возникли у нее после обретения славы.

Громкое признание девушка сделала в интервью Гэйл Кинг на канале CBS.

Как рассказала Билли, в 2018-м она впала в депрессию и собиралась совершить самоубийство

"Я была так несчастна, так безрадостна. Я действительно не думала, что смогу дотянуть до 17 лет", - говорит певица.

По словам Айлиш, всерьез о самоубийстве она задумалась в Берлине.

"Я была одна в отеле, помню, что там было окно. Помню, как плакала, потому что думала, каким образом я собираюсь умереть, а я собиралась это сделать", - откровенно говорит певица.

На вопрос ведущей, что же удержало ее от самоубийства, Айлиш ответила: "Моя мама".

Напомним, ранее новый клип Билли Айлиш The Good Girls Go To Hell взорвал тренды YouTube.