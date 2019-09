Новый клип Билли Айлиш The Good Girls Go To Hell взорвал тренды YouTube

Билли Айлиш - All The Good Girls Go To Hell - онлайн / YouTube

Знаменитая певица Билли Айлиш представила новый клип о падших ангелах, который моментально стал трендовым в YouTube.

Ее клип The Good Girls Go To Hell признан достаточно криповым, ведь по сюжету ангел падает с небес прямо в яму с нефтью, и пока пытается выбраться, она загорается.

Вместе с нефтью начинают гореть крылья ангела, и все окружающее.

Потом же они из пернатых перегорают в перепончатые, и ангел становится демоницей. В то же время на зажнем плане в огне уже танцуют другие демоницы.

Билли Айлиш посвятила этот клип проблемам сохранения окружающей среды.

"Сейчас миллионы людей по всему миру просят наших лидеров обратить внимание. Наша земля нагревается с беспрецедентной скоростью, ледяные шапки тают, наши океаны увеличиваются, наша дикая природа отравляется выбросами, а наши леса горят. 23 сентября ООН проведет Саммит по климатическим действиям в 2019 году, чтобы обсудить, как решать эти проблемы. Часы тикают. В пятницу, 20 сентября и пятницу, 27 сентября, вы можете услышать свой голос. Просто выйдите на улицу", - сказала она о своем клипе.

Billie Eilish All The Good Girls Go To Hell смотреть онлайн новый клип:

