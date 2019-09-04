"ОМОНы клип срывают": Киркорова поймали с поличным

Филипп Киркоров / Instagram

Филипп Киркоров уже давно не дает покоя правоохранительной системе России - до сих пор ему не могут простить пачку неоплаченных штрафов за неправильное вождение. В этот раз Филипп попался окончательно.

Филиппа Киркорова окружил отряд специального назначения с весьма серьезными намерениями.

"И в каких условиях мне приходится работать…", - написал сам Киркоров под роликом с отядом СОБРа.

На ролике видно, что Киркорова в короне окружили спецназовцы с автоматами и в бронижилетах, а он в чем-то похожем на мантию и в короне начинает на них визжать, что они ему клип сорвали.

"Плохие омоны клип срывают", "Главное, чтобы не сорвали клапан, Филипп", "зачем же СОБР так пугать-то?!", "За ним не заржавеет, матом говорить он умеет,артисты же, где надо, они по ласковому, а где не надо, они могут и плюнуть?", "Филипп молодец! В своей манере", "нечего митинговать, вон Собр сорвался. Не кидайте пластиковые стаканчики", "Корону на ночь то хоть снимаете?", "Хорошо что жопу не сорвали", "Теперь будут с камерами вьёбывать с тобой полтора часа", "Не срывайте клип Филиппу. У него они классные", - пишут в комментариях.

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