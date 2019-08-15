Чурка: американскую певицу жестоко обманули в России

Азилия Бэнкс / Instagram

Рэп-певица Азилия Бэнкс посетила страну Великого и Могучего, где ей преподали несколько уроков, после которых она резко заговорила на русском, и решила ходить в футболочке "Чурка".

Пока рэп-певица Азилия гостила в России, ее почти ассимилировали, ну, как минимум подтолкнули к покупке футболки с надписью "Чурка". Об этом похвасталась сама Азилия в сети.

"Во время последнего визита в Москву я узнала новое для себя слово — чурка. мне это слово показалось очень воодушевляющим. представила, если меня вдруг кто-то окликнет чурка, сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. что-то похожее на слово "чика!", красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня", - на чистом русском написала она, и показала собственно футболочку - белую с надписью со стразиками "Чурка".

Азилия Бэнкс / Instagram скриншот

Сразу видно, что девушка общалась с местными - ей по какой-то причине решили не объяснять, что "Чурка" в России, это как "Ниггер" в Америке сегодня, и носить такую футболочку не стоит.

Хотя, возможно, Азилию с ее телохранителями это не смутило.

Тем не менее, в комментариях к посту ей пытаются объяснить, что этим словом в России называют выходцев из Северного Кавказа и Средней Азии. И даже объяснили, с каким словом оно ассоциируется в Америке.

А добрые люди даже порылись в Википедии, и прислали статья с лексикологическим значением слово "чурка".

Ранее появилась информация о том, что Аллу Пугачеву могут посадить, либо отправить на исправительные работы.