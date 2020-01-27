Шпионский скандал: Россия поймала на горячем японского журналиста

Россия поймала на шпионаже японского журналиста

В России поймали на попытке получения секретных материалов японского журналиста. По данным российского МИД, секретные сведения касались военного потенциала РФ.

Задержанному дали 72 часа, чтобы тот покинул страну – и тот уже выехал с территории России.

Японским дипломатам вручили ноту протеста.

Ранее ВСУ отогнали от украинского берега российский корабль-шпион. Инцидент произошел 8 января 2020 во время плановой проверки.

В прошлом году сообщалось, что во французских Альпах накрыли базу российских шпионов. Сотрудники ГРУ РФ привлекались к операциям по всей территории Европы.