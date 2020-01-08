ВСУ отогнали от украинского берега российский корабль-шпион

Военнослужащие ВСУ заставили отойти от украинского берега корабль береговой охраны ФСБ РФ, который собирал разведывательные данные.

Как сообщает пресс-служба ВСУ, вертолет Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружил корабль береговой охраны ФСБ России.

Инцидент произошел во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки на Приазовском направлении. Отмечается, что российский корабль собирал разведданные.

"После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние", — говорится в сообщении.

В ВСУ уточнили, что операцию успешно реализовали в тесном взаимодействии подразделений ВМС с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

Как ранее сообщалось, украинские бойцы, несущие службу в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, записали душевное, яркое и трогательное поздравление с Рождеством для украинцев.

Напомним, так называемая "народная милиция" самопровозглашенной республики "ЛНР" заявила, что сбила ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ.