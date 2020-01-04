В "ЛНР" обвинили ВСУ в провокациях и срыве режима перемирия

В "ЛНР" заявили, что сбили беспилотник ВСУ / фото из открытых источников

Так называемая "народная милиция" самопровозглашенной республики "ЛНР" заявила, что сбила ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ.

"Несмотря на указания командования ВСУ по установлению и поддержанию режима перемирия в зоне проведения так называемой "ООС", отдельные командиры открыто игнорируют приказы вышестоящего руководства, тем самым пытаясь дестабилизировать обстановку и спровоцировать нас на ответные действия", - сообщил "офицер" так называемой пресс-службы управления "народной милиции ЛНР" Иван Филипоненко, передают оккупационные СМИ.

При этом Филипоненко уточнил, что 3 января в районе населенного пункта Обозное был сбит ударный беспилотный летательный аппарат "Фантом" 46-й бригады ВСУ, оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда".

Напомним, ранее сообщалось, террористы в группировках "Л/ДНР" на Донбассе начали комплектовать "штрафные роты" людьми, совершавшими преступления, уходившими в самовольные отлучки и недовольными условиями "службы".

Соответствующее сообщение в четверг, 2 января, опубликовали представители пресс-службы украинской Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Также ранее освобожденный из плена в "ЛНР" украинский заложник Иван Катышев рассказал, что в застенках у боевиков остаются по меньшей мере 6 человек.

Он подчеркнул, что находился в тюрьмах "ЛНР" почти три года. При этом его держали в одиночной камере и на прогулку не выводили.

"Были моменты, когда я думал, что фашизм процветает… Были разные ситуации, пытки были, все было. Не для того, чтобы втянуть информацию, а просто издевались", - отметил освобожденный украинский заложник.