По заветам Сталина: на Донбассе террористов сгоняют в "штрафроты" - разведка

Террорист ДНР / Reuters

Террористы в группировках "Л/ДНР" на Донбассе начали комплектовать "штрафные роты" людьми, совершавшими преступления, уходившими в самовольные отлучки и недовольными условиями "службы".

Соответствующее сообщение в четверг, 2 января, опубликовали представители пресс-службы украинской Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

"Командование российских оккупационных войск возобновило практику формирования так называемых штрафных рот в соединениях и частях 1-го (Донецк), 2-го (Луганск) армейских корпусов. Штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, которые причастны к совершению преступлений, самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы", – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее бойцы ВСУ отыскали тайное логово-бункер террористов на Донбассе.