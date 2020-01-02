По заветам Сталина: на Донбассе террористов сгоняют в "штрафроты" - разведка

По данным украинских разведчиков, боевики "Л/ДНР" решили вернуться к подходам времен сталинского СССР и Второй мировой войны.
Террористы в группировках "Л/ДНР" на Донбассе начали комплектовать "штрафные роты" людьми, совершавшими преступления, уходившими в самовольные отлучки и недовольными условиями "службы".
Соответствующее сообщение в четверг, 2 января, опубликовали представители пресс-службы украинской Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.
"Командование российских оккупационных войск возобновило практику формирования так называемых штрафных рот в соединениях и частях 1-го (Донецк), 2-го (Луганск) армейских корпусов. Штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, которые причастны к совершению преступлений, самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы", – заявили в ведомстве.
Напомним, ранее бойцы ВСУ отыскали тайное логово-бункер террористов на Донбассе.