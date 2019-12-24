Бойцы ВСУ отыскали тайное логово-бункер террористов на Донбассе: видео

Украинским бойцам удалось отыскать логово боевиков прямо в районе Светлодарской дуги.
Бойцы ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе случайно обнаружили укрепленный бункер боевиков на Светлодарской дуге.
Соответствующее сообщение было опубликовано в сюжете ТСН. Как рассказали украинские бойцы, бункер боевиков крайне крепко защищен - в первую очередь бетонными перекрытиями в несколько рядов.
Кроме того, внутри бункера хватало металлических контейнеров. Теперь это убежище, которое используют украинские военные.
При этом боевики, несмотря на объявленный отвод войск, ведут обстрел из пулеметов и минометов по украинским бойцам.
Напомним, ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак оценил вероятность открытого нападения России на Украину.