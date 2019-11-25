В Генштабе ВСУ оценили вероятность открытого нападения России на Украину

Руслан Хомчак / УНИАН

В Генштабе ВСУ всерьез сомневаются, что РФ может пойти на открытую военную агрессию против Украины, но и вовсе не отбрасывают такой вариант.

Соответствующее мнение озвучил начальник Генштаба Руслан Хомчак в интервью порталу Укринформ.

По его словам, в Кремле ни в коем разе не отказалась от желания навсегда поместить Украину в сферу собственного влияния.

"В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то цепляется за наихудший вариант, что Россия может осуществить широкую агрессию, и начинают думать, что все - завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но в списке "крайних вариантов", хотя и наиболее отдаленных", - пояснил Хомчак.

Напомним, ранее Хомчак объяснил, как можно вернуть аннексированный Крым из рук России. До этого глава Генштаба ВСУ обвинил Путина по Лжи после заявлениях о пленных моряках.