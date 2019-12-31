Трогательное поздравление с Новым годом 2020 пришло с передовой – видео

С Новым годом 2020 поздравления Украина получила с передовой – яркое видео / 1zoom.ru

В канун Нового года новогоднее поздравление с Новым 2020 годом отправили с передовой бойцы ВСУ.

Получилось прикольное поздравление-видео с Новым годом: воины поделились моментами своих военных будней под культовый Щедрик. Драматизма добавляют звуки выстрелов и канонады.

Аккомпаниатором для бойцов стал Национальный президентский оркестр.

В комментариях растроганные люди пишут: "Огонь, ребята!!! Спасибо всем, кто бережет наш покой. Вы лучшие из нас", "Пусть вас Бог защищает", "Здоровья вам и добра", "До слез… спасибо вам, хлопцы" и т.п.

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