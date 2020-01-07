"Стоим до конца": бойцы ВСУ записали шикарное поздравление с Рождеством - видео

бойцы ВСУ / УНИАН

Украинские бойцы, несущие службу в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, записали душевное, яркое и трогательное поздравление с Рождеством для украинцев.

Соответствующий видеоролик в социальной сети Facebook выложил украинский военный Виктор Сизон.

"Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, то в то время наши ребята с "нуля" передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым", – рассказали бойцы на камеру.

По словам военных, в ночь накануне Рождества прошла тихо, без обстрелов со стороны террористов "Л/ДНР". Кроме того, к бойцам в честь праздника приходил капеллан. Далее, в ролике передали привет своим родным городам и рассказали, что "за Украину будут стоять до конца".

Напомним, ранее украинцев с Рождеством поздравили президент Владимир Зеленский и глава ПЦУ митрополит Епифаний.