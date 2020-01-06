"Согласие и мир в каждую семью": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал, чтобы весь 2020 год был щедрым на осуществление надежд и наступили мир и согласие в каждой семье.

В поздравлении с Рождеством он напомнил, что Колядку колоколов, написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более 150 вариациях.

"Так украинский Щедрик дарит рождественский дух по всему миру", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

"Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний заявил, что решение о переносе даты празднования Рождества будет принято после того, как большинство украинцев будет к этому готово.