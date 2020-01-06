"Вознесите молитвы": Епифаний поздравил украинцев с Рождеством

Митрополит Епифаний / Reuters

Митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

Иерарх записал записал минутный видноролик-обращение к жителям Украины, в котором призвал благодарить Бога за все его благодеяния. Он также вспомнил о годовщине предоставления ПЦУ томоса об автокефалии и призвал вознести молитву за тех, кто защищает границы Украины от российской агрессии.

Далее Епифаний напомнил, что многие украинцы вынуждены праздновать Рождество в плену, заключении или в оккупации.

В окончании своего обращения митрополит также поздравил президента, Верховную Раду и Кабмин.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский записал рождественское поздравление, пожелав украинцам "согласие и мир в каждую семью".