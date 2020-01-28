"Банановая республика": Помпео отфутболил из самолета в Украину журналистку-скандалистку

Помпео не захотел брать в Украину журналистку-скандалистку / УНИАН

Государственный секретарь Майк Помпео, который ранее позвонил Владимиру Зеленскому, не захотел брать с собой в Украину журналистку, которая обвинила его в матерщине и грубых ответах на вопросы о Мари Йованович.

По информации, Госдепартамент США снял с самолета и исключил из списка СМИ, которые будут сопровождать Помпео в ходе его визита в Украину, радиоведущую американской станции NPR Мери Луиз Келли, сообщает CNN.

Стало известно, что список изменили через несколько дней после того, как Помпео нелицеприятно ответил на вопрос Келли.

Отметим, Помпео будет находиться в Киеве в четверг, 30 января.

Госсекретарь 29-30 января посетит Лондон, потом - Киев, а 1 февраля - Минск. Также запланированы визиты Помпео в Нур-Султан и Ташкент.

К слову, это Майк Помпео планировал посетить Украину 3 января, но поездка была отменена.

Добавим, что после скандала Помпео с журналисткой, соцсети заметно оживились. Подлил масла в огонь Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, который во всеуслышание заявил, что "сама по себе Украина с ее бедностью и факельными шествиями американцам до лампочки".

"Согласен. Украина для США -это просто инструмент давления на Россию и разменная монета в конечном итоге", - добавил некий Игорь Анатальевич.

"Алексей Константинович оставьте Украину украинцам, у нас не слаще , и тема Украины россиянам вообще до фонаря. Украине повезло, они до лампочки только американцам, а россияне до лампочки и американцам и своим, свои сказали "Денег нет но вы держитесь".....и живи как хочешь.", - высказался некий Александр.

А вот граждане США после сообщения о журналистке, которую отфутболили из самолета Помпео, возмущены – громогласно звучат фразы "у нас диктатура", "начался авторитаризм", "Помпео в отставку", "Банановая республика подтверждена".

Читайте такжеПомпео объяснил, почему США помогают УкраинеНапомним, госсекретарь США Майк Помпео облаял журналистку американского издания NPR Мэри Келли из-за вопроса об увольнении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

"Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете, американцам не безразлична Украина?". Он использовал слово, начинающееся с буквы F**, в этом предложении и многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину. Он убрал карту. Он заявил "Люди об этом узнают", - заявила журналистка NPR.