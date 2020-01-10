Крушение Боинга МАУ: Помпео позвонил Зеленскому - детали разговора

Майк Помпео и Владимир Зеленский / коллаж Цензор.нет

Глава Госдепа США и госсекретарь Майк Помпео в пятницу, 10 января, провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой предложил помощь американцев в расследовании авиакатастрофы украинского Боинга в Иране.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Госдепартамента.

Помпео также выразил Зеленскому глубочайшие соболезнования в связи с катастрофой, в которой погибли все люди, находившиеся на борту - 176 человек (в том числе 11 украинцев - девять членов экипажа и две пассажирки).

Далее Госсекретарь подтвердил, что Белый дом поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Помпео и Зеленский успели согласовать график двусторонних контактов между Украиной и США. В первую голову - новую дату визита госсекретаря в Украину (ориентировочно - в конце января 2020-го).

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский получил от новой временной поверенной по делам США в Украине Кристины Квин важные данные о крушении Боинга МАУ под Тегераном. До этого глава Украины оценил версию, по которой данная авиакатастрофа произошла из-за попадания ракеты в украинский Боинг.