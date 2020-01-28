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"Подлый удар": в Совфеде РФ закатили истерику и обвинили Зеленского в "предательстве"

28 января 2020, 13:35

Заявление Владимира Зеленского противоречит правде, считает Константин Косачев.

Совет Федераций
В Совете федерации оценили заявление президента Украины / 1-ur.ru

В Совете федерации РФ бурно отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

"Неуклюжая попытка президента Украины Владимира Зеленского угодить полякам и другим заинтересованным европейцам в их интерпретации событий Второй мировой войны применительно к собственным соотечественникам, к памяти украинцев, освобождавших Европу, выглядит не просто кощунством, но, по сути, предательством", - написал глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев написал в Facebook.

Он считает, что президентом Украины двигало желание изобразить историю тех лет, как сговор двух тоталитарных режимов, поскольку это, во-первых, переводит проблемы тех лет из неприятной для других держав плоскости геополитики в русло идеологий, и, во-вторых, как бы снимает ответственность со всех остальных участников предвоенных событий.

Читайте такжеКремль люто оскорбился на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой"Однако сказанное Зеленским не только противоречит правде: в Европе тогда было немалое число тоталитарных и авторитарных режимов, что и привело к их вполне добровольному сплочению под гитлеровскими знаменами. На СССР напал не один Гитлер, пора уже уходить от политкорректной советской версии истории, щадившей тогдашних союзников, и открывать миру всю правду о злодеяниях пособников Гитлера, в том числе на украинской и других территориях Советского Союза и той же Польши", – утверждает Косачев.

При этом российский сенатор углубился в историю подчеркнув, что утверждение Зеленского о том, что "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов", также "фактологически спорно: тогда уж первой на себе "сговор тоталитарных режимов" в полной мере прочувствовали в Чехословакии, в которую вторглись немцы и поляки".

"Зря Зеленский старается быть "святее Папы Римского", "западнее Запада" в интерпретациях военного и предвоенного прошлого. Ибо в желании любой ценой понравиться тем, кто сегодня конъюнктурно принижает подвиг советского (в том числе – украинского) солдата, он унизил прежде всего своих соотечественников. А это не просто очередной "ляп" команды нового президента, но немалый вклад в усиление украинского внутриобщественного конфликта, уже приведшего к жертвам и потере территорий. Для российско-же украинских отношений это, пожалуй, по настоящее время самый подлый удар со стороны нового президента и его команды. Иначе к этому относиться просто нельзя", - добавил Косачев.

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Напомним, ранее в Варшаве заявили о том, что Россия, помимо Германии, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

новости России Владимир Зеленский Вторая мировая война Совет Федерации Константин Косачев
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