Пламенные чувства: мужчина в магазине облил бензином и поджег экс-жену - видео 18+

Такая вот грустная история о любви и отношениях, сгоревших дотла.
В российской глубинке, в городе Соликамск (Пермский край) в одном из продуктовых магазинов произошел жуткий инцидент.
На появившемся в Сети видеоролике видно, как после непродолжительного диалога мужчина заталкивает женщину-продавца в подсобное помещение, попутно облив ее бензином. Через несколько минут оттуда выскочила другая сотрудница магазина, за ней - нападавший, а парой секунд позднее - выбежала пылающая жертва.
Как сообщают местные СМИ, на камеры видеонаблюдения попал конфликт между экс-супругами, в ходе которого мужчина пытался радикально решить вопрос с экс-женой.
По предварительной версии, женщина выжила. Она получила ожоги 35 процентов тела и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее украинские СМИ узнали, как мужчина поджег жену на Кировоградщине. Позднее в Запорожье муж обварил кипятком жену.