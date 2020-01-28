Пламенные чувства: мужчина в магазине облил бензином и поджег экс-жену - видео 18+

Поджог, жена / скриншот из видео

В российской глубинке, в городе Соликамск (Пермский край) в одном из продуктовых магазинов произошел жуткий инцидент.

На появившемся в Сети видеоролике видно, как после непродолжительного диалога мужчина заталкивает женщину-продавца в подсобное помещение, попутно облив ее бензином. Через несколько минут оттуда выскочила другая сотрудница магазина, за ней - нападавший, а парой секунд позднее - выбежала пылающая жертва.

Как сообщают местные СМИ, на камеры видеонаблюдения попал конфликт между экс-супругами, в ходе которого мужчина пытался радикально решить вопрос с экс-женой.

По предварительной версии, женщина выжила. Она получила ожоги 35 процентов тела и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее украинские СМИ узнали, как мужчина поджег жену на Кировоградщине. Позднее в Запорожье муж обварил кипятком жену.