Лил прямо в рот: в Запорожье муж обварил кипятком жену

2 августа 2019, 11:29

Мужчина после ссоры решил отомстить 25-летней жене, и вылил на нее 4 литра кипятка.

У девушки 20 процентов ожогов тела / ТСН

Не успело Запорожье оправиться от жуткой истории, когда 22-летнюю Настю Ковалеву в пылу ссоры облил бензином и поджег жених, в городе снова произошел чудовищный случай.

25-летнюю Анастасию Шаповалову после ссоры фактически сварил в кипятке ее гражданский муж. 33-летний мужчина рано утром напал на нее, и стал заливать в рот кипяток. Жуткими деталями злосчастного утра девушка поделилась с ТСН.

"Вчера часов в шесть я просыпаюсь от того, что он льет на меня кипяток. Я побежала в коридор, он схватил, трижды порезал мне волосы, а потом еще четыре литра кипятка. Я вылезла через окно, попросила парня вызвать скорую, и потом в кустах сидела ждала", - рассказала пострадавшая.

Тело и лицо Насти закрыто повязками, у нее 20% ожогов тела, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девушка едва говорит, так как сильно повреждена слизистая оболочка ротовой полости.

Только за сутки на лечение девушки нужно от 3 до 5 тысяч гривен. Помочь девушке некому – она круглая сирота. Поддержать пострадавшую решили волонтеры.

После нападения ее муж скрылся в неизвестном направлении, его разыскивает полиция.

У пары есть двое детей четырех и шести лет, которые были свидетелями ужасного происшествия. Малышей забрали родители парня. Однако, помогать финансово девушке они отказались.

Ранее в Запорожье простились с Настей Ковалевой, которую поджег жених.

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Запорожье кипяток ожоги
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