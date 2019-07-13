В белом гробу и с вуалью: в Запорожье простились с Настей Ковалевой, которую поджег жених

В Запорожье простились с Настей Ковалевой / forpost.media

В Запорожье простились с 22-летней Настей Ковалевой, которую в пылу ссоры облил бензином и поджег 28-летний жених Виталий Чайковский. За жизнь девушки, у которой было 85% ожогов туловища, конечностей и головы, боролись врачи, но во время второй пересадки кожи у нее остановилось сердце, и медики не сумели ей помочь.

Церемонию прощания в Запорожье провели в Свято-Покровском соборе, проститься с молодой девушкой пришли не только друзья и знакомые, но и неравнодушные жители города, передает Индустриальное Запорожье.

Церемония прощания происходила в Свято-Покровском соборе / iz.com.ua

Многие принесли розы – любимые цветы погибшей. В последний путь Настю провожали в белом гробу, ее изувеченное ожогами тело облачили в белый наряд, прикрыв лицо полупрозрачной вуалью – чтобы не было видно страшных последствий вспышки гнева жениха девушки.

Церемония прощания происходила в Свято-Покровском соборе / iz.com.ua

Настю похоронят на Леваневском кладбище.

Церемония прощания происходила в Свято-Покровском соборе / iz.com.ua

Как известно, суд Запорожья избрал меру пресечения 28-летнему Виталию Чайковскому за поджег человека в виде 60 дней содержания под стражей.

Напомним, поджог произошел прямо под окнами многоэтажки, где они вместе жили. Мужчина во время ссоры не справился с вспышкой гнева, облил любимую бензином и поджег.