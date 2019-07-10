Не выдержало сердце Насти Ковалевой, которую в Запорожье поджег жених

Анастасия часто публиковала в блоге фото со своим возлюбленным / Фото: Instagram/nastya_ukrain_zp

В результате серьезных ожогов 10 июля в Запорожье остановилось сердце 22-летней Анастасии Ковалевой, которую накануне поджег 28-летний жених Виталий Чайковский.

Как сообщает издание Акцент, пострадавшая перенесла две операции по пересадке кожи. Во время одной из них у девушки уже останавливалось сердце, но медикам удалось его запустить.

Во время последней операции медики временно наложили Анастасии свиную кожу во избежание интоксикации. Эта процедура и привела к первой остановке сердца. После операции в реанимацию к девушке из-за особых мер осторожности не пускали даже родственников.

За жизнь девушки боролись медики ожогового центра Запорожской больницы №5. Однако изначально было повреждено 85% кожи, травмы крайне серьезные, поэтому медики не озвучивали прогнозы.

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Мама погибшей Кристина Ковалева рассказывает, что на операцию семья потратила более 25 тысяч гривен, а ежедневное пребывание Анастасии в больнице обходилось в 6-7 тысяч гривен. Семья утверждает, что девушка вела здоровый образ жизни, однако это не помогло ее организму справится с тяжелыми последствиями ожогов.

Как известно, суд Запорожья избрал меру пресечения 28-летнему Виталию Чайковскому за поджег человека в виде 60 дней содержания под стражей.

Напомним, поджог произошел прямо под окнами многоэтажки, где они вместе жили. Мужчина во время ссоры не справился с вспышкой гнева, облил любимую бензином и поджег.