В Запорожье ревнивец облил девушку горючей смесью и поджег

Мужчина поджог девушку на почве ревности / clipart.net.ua

В Запорожье мужчина в пылу ревности облил свою девушку горючим веществом и поджег ее.

Мужчина 1990 г.р. во время ссоры не справился с вспышкой гнева, и попытался лишить жизни свою сожительницу, сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

Девушку 1997 г.р. доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы, шансы на выживание у нее минимальны.

Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Ужгороде военный пенсионер поджог себя из-за коммунальных проблем.