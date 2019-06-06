В Ужгороде военный пенсионер поджог себя из-за коммунальных проблем

Военный пенсионер сжег себя из-за конфликта с газовой службой / cxid.info

В Ужгороде возле Хозяйственного суда и областной прокуратуры мужчина 1976 года рождения совершил самосожжение из-за проблем с коммунальными структурами.

"По предварительной информации, он военный пенсионер. Имел конфликт с газовиками три года назад. Насчитали долг, с которым не соглашался. Вломились (вроде бы) домой с полицией и отрезали газ. Вроде тогда сломали ему руку. С тех пор судебная волокита. Делают виновным его", - написал журналист Виталий Глагола в Facebook.

Очевидцы рассказывают, что после поджога мужчина бросился в реку, чтобы потушить на себе огонь. Пострадавшего забрали медики с 90% ожогов тела. В областной клинической больнице оценивают состояние мужчины, как крайне тяжелое.

В пресс-службе прокуратуры Закарпатской области сообщили, что по факту происшествия, было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК Украины — доведение до самоубийства.

"Одной из вероятных причин данного поступка ужгородца могут быть события, которые имели место в 2016 году при его участии и участии сотрудников правоохранительных органов и работников одной из частных учреждений, которое слушается в Ужгородском районном суде", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в центре Симферополя активист "поляны протеста Стрелковая" поджег себя в знак протеста против "произвола властей".