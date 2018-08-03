Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео

Самоподжог крымского татарина в центре Симферополя

В центре Симферополя активист "поляны протеста Стрелковая" поджег себя в знак протеста против "произвола властей".

Как сообщает "Крым.Реалии", собравшимся удалось быстро потушить загоревшуюся на нем одежду.

Митингующие крымские татары выступают против строительства нового района на девять тысяч человек под названием "Крымская роза" в месте, где сейчас живут преимущественно репатрианты.​

В пятницу, 3 августа, они пришли к зданию Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с "властями".

Ранее сообщалось, что в центре Киева бывший военнослужащий ВСУ поджег себя возле Минобороны страны в знак протеста против увольнения его из армии.