"Живой факел": СМИ узнали, как мужчина поджег жену на Кировоградщине

На Кировоградщине мужчина облил жену бензином и поджег, узнали журналисты / 1zoom.ru

В Кировоградской области 40-летний мужчина облил бензином и поджег свою 22-летнюю жену, женщина вспыхнула мгновенно, как факел, поскольку на ней была легкая синтетическая одежда.

Пострадавшая получила серьезные ожоги и попала в реанимацию, ее супруг также находится в больнице, сообщает ТСН со ссылкой на слова родственников женщины и правоохранителей.

"Она стояла… в тоненькой блузочке и в своем махровом халате. Все. Вот халат быстрее сгорел на ней. Вот даже место видно от бензина", — рассказал 12-летний брат потерпевшей Дмитрий Киценко.

Сестра женщины Инна Тыльная утверждает, что мужчина пришел домой навеселе, из-за этого между ним и женой произошла ссора, и супруга пошла укладывать ребенка спать, а супруг вышел на улицу, после чего позвал ее к себе.

"Выйди во двор, помоги — выманил ее. Он впустил первую, чтобы она зашла, он второй, закрыл дверь, и облил ее бензином, и в ротик ей налил бензина", — утверждает собеседница.

Пострадавшая рассказала следователям, что муж поджег ее спичкой в сарае, после чего она выбила дверь и выбежала во двор. "Молодая женщина, как горящий факел, перебежала дорогу и забежала во двор к своему дяде — тот уже схватил ведро с водой и облил ее", — отмечается в материале.

Потом скорая помощь доставила женщину и ее мужа в больницу. "У нее тяжелое состояние обусловлено площадью ожоговых ран — 70% поверхности тела поражено ожогами. Больше половины ран — глубокие. Прогноз очень серьезный. У него общая площадь ожогов 14%, четыре глубоких, больше всего поражены кисти. Он выздоровеет без проблем", — сообщил руководитель ожогового отделения Виктор Ярошенко.

По факту инцидента было начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, возможного злоумышленника в медучреждении охраняют полицейские. Мужчина не признает свою вину.

"Муж ее объяснил, что он разжигал плиту и бросил окурок в бутылку с бензином случайно, потом начал гасить — и облил и себя, и ее. Поэтому у нее и ожоги", — заявил начальник Знаменского районного отдела полиции Игорь Прохницкий.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком поздно вечером 6 ноября возле супермаркета неизвестные расстреляли молодого мужчину, а потом быстро скрылись с места преступления.