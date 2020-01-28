В России полиция задержала мужчину на фразу "Путин – ху*ло"

В России арестовывают даже за комментарии с запретным словом / Facebook Аркадия Бабченко

В российском городе Екатеринбург полиция возбудила дело в отношении активиста из Урала Михаила Никитина из-за озвученного им комментария якобы в адрес президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Медиазона, автор в своей реплике не упоминал имя российского лидера, однако для правоохранителей это не послужило аргументом.

Никитин утверждает, что его задержали и отвезли в отделение, где составили протокол из-за неуважительного отношения к власти. В полиции заявили, что задержанный в Facebook оставил комментарий на странице правозащитной группы Апология протеста, в котором оскорбил Путина.

"Подобное было и двадцать лет назад. И тоже пугали войной. Война, тем более гражданская, ху*ло пугает. Он, ху*ло, не уверен, что мусора, обнищавшие после уничтожения банков в стране, за идею будут свои мусорские семьи класть под топор, буквально только ради того, чтобы ху*ло со своими жидами сидели у власти", - написал россиянин в комментарии, за которым последовало уголовное дело.

Читайте такжеУльтрас снова спели в Харькове песню "Путин - х*йло" в честь 5-летия хита: опубликовано видеоНикитин не упомянул напрямую должность и фамилию главы государства. Примечательно, что комментарий был оставлен еще в мае прошлого года, а возмездие настигло "злоумышленника" только сейчас. В итоге россиянину грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей, если это первое зафиксированное правонарушение закона о неуважении к власти.

Как известно, 18 марта 2019 года в России ввели законы о фейковых новостях и неуважении к власти.

Напомним, командир Киевского батальона полиции Антон Сидоренко устроил пьяный дебош и драку в одном из кафе Одессы. Кроме того, многие обсуждают фразу комбата – что "Путин не ху*ло".

Как ранее сообщалось, официально президентский срок Владимира Путина (уже четвертый в общей сложности) истекает в 2024-м. Тем не менее, СМИ пишут, что 66-летний российский президент планирует совершить рокировку - стать главой Единой России и премьером с расширенными конституционными полномочиями.