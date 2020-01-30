Срыв переговоров: политолог рассказал, как Лукашенко "бортанул" Путина

Александр Лукашенко / udf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместо этого глава белорусского государства встретится с госсекретарем США Майком Помпео.

По данным издания UDF, Путин пригласил Лукашенко провести короткий отпуск в Сочи с 31 января по 5 февраля.

"Если гипотетически предположить, что такое предложение со стороны Путина поступило, то здесь просматриваются параллели с его предыдущим приглашением в Сочи в 2019 году. Тогда из-за этой поездки Лукашенко был вынужден отменить свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где, по некоторым данным, планировалась встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель", - отметил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

При этом он указал, что в указанные даты Помпео будет находиться в регионе.

"Возможное приглашение Путина может быть интересным тактическим ходом со стороны Кремля, который направлен на попытку срыва переговоров между Беларусью и США на высшем уровне", - предположил Сивицкий.

Также он отметил, что от результатов встречи Лукашенко и Помпео будет зависеть дальнейшее развитие отношений между США и Беларусью, потому что госсекретарь фактически третье лицо в американской политике.

"Поэтому страна должна быть достаточно убедительной во время переговоров с Помпео. И лучший способ продемонстрировать приверженность нормализации отношений – личное участие в переговорах главы государства", – подытожил политолог.

Как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Майк Помпео нанесет визиты в Лондон, Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент с 29 января по 4 февраля.