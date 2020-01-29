По стопам Януковича: Нобелевский комитет "сделал" Ивана Франко писателем из России

Иван Франко / Frankolive

Легендарного украинского прозаика, поэта, переводчика и литературного критика Ивана Франко на сайте Нобелевского комитета назвали родившимся и жившим в Российской Федерации.

Первым на ошибку обратил внимание пользователь Сети Руслан Маззл, а позднее к нему присоединился директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз.Как известно, Франко в 1916-м номинировался на Нобелевскую премию по литературе. На сайте Нобелевского комитета в разделе "Номинанты" есть запись о нем, в графе "Страна" указано "Российская Федерация, сейчас Украина".Казус в том, что Франко был подданным Австро-Венгерской империи и никакого отношения не то, что к РФ, а даже к Российской империи никогда не имел

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Напомним, ранее стало известно, что польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018-й, а за 2019-й - австрийский литератор Петер Хандке.