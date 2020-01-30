Канада "затянула петлю" санкций на шее приспешников РФ в Крыму

Санкции против России / gettyimages

Правительство Канады расширило санкции против Российской Федерации. Причиной внедрения ограничений стало проведение незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму 8 сентября 2019 года.

По словам министра иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, санкции введены в соответствии с законом о специальных экономических мерах и совместно с США и Европейским Союзом.

"Канада твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, состоявшихся там прошлой осенью...", - цитирует министра пресс-служба правительства Канады.

В то же время, кто именно попал в санкционный список не сообщается.

При этом указано, что с начала аннексии РФ Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более 430 физических и юридических лиц.

Как ранее сообщал Главред, США обновили санкционный список против РФ, внеся так называемых чиновников из аннексировнного Крыма.