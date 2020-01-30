Россия – оккупант: в Турции сделали неожиданное заявление по Крыму

Крым / Фото: REUTERS

В Турции, где недавно произошло мощное землетрясение, высказались относительно аннексии Российской Федерацией Крыма. Турецкие чиновники заявили, что никогда не признают захват украинского полуострова.

По словам председателя группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания Турции Йылдырым Тугрул Тюркеша, турецкая сторона поддерживает целостность и суверенитет Украины.

"Турецкое государство, и парламент при любых условиях поддерживают территориальную целостность Украины, никогда не признавали и не признают оккупацию полуострова Крым. Об этом было много заявлений и от нашего правительства, – решимость и настойчивость в этом вопросе остаются неизменными", - передает Укринформ.

Как ранее сообщал Главред, в Украину с визитом приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.