Стало известно, есть ли китайский коронаривус на борту круизного лайнера в Италии

Медики получили предварительные результаты анализов китайских туристов.
Медики получили предварительные результаты анализов китайских туристов с круизного лайнера, заблокированного в порту Италии из-за подозрения на коронавирус. Отмечается, что тесты оказались отрицательными.
"Предварительные результаты исключают наличие коронавируса на лайнере, который задержали в порту Чивитавеккья", - сообщает агентство ANSA.
На данный момент супружеская пара из Гонконга находятся в одиночной медицинской каюте на борту судна.
В то же время сообщается, что для полного исключения заражения коронавируса необходимо дождаться результатов анализов, которые были отправлены в римскую больницу Спалланцани.
Как ранее сообщал Главред, Всемирная организация здравоохранения обратилась к мировым лидерам из-за китайского коронавируса.