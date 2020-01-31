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Стало известно, есть ли китайский коронаривус на борту круизного лайнера в Италии

31 января 2020, 00:46

Медики получили предварительные результаты анализов китайских туристов.

Вирус из Китая
Вирус из Китая / Reuters

Медики получили предварительные результаты анализов китайских туристов с круизного лайнера, заблокированного в порту Италии из-за подозрения на коронавирус. Отмечается, что тесты оказались отрицательными.

"Предварительные результаты исключают наличие коронавируса на лайнере, который задержали в порту Чивитавеккья", - сообщает агентство ANSA.

На данный момент супружеская пара из Гонконга находятся в одиночной медицинской каюте на борту судна.

В то же время сообщается, что для полного исключения заражения коронавируса необходимо дождаться результатов анализов, которые были отправлены в римскую больницу Спалланцани.

Как ранее сообщал Главред, Всемирная организация здравоохранения обратилась к мировым лидерам из-за китайского коронавируса.

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