"Распадется на мелкие куски": в России признали проблему

Владимир Путин / Reuters

В Российской Федерации признали проблему. Так, из-за большой территории теряется эффективная связь между мелкими элементами.

По словам бывшего начальника экспертного управления администрации президента РФ Симона Кордонского, для того, чтобы удерживать порядок в стране, необходим соответствующий бюджет и силовые структуры.

"Из факта существования такой территории и плохой связности ее элементов и возникает необходимость огромного аппарата управления. Чтобы содержать этот аппарат управления, нужны опять ресурсы... То есть это такой нескончаемый цикл, нескончаемый круговорот", – рассказал Кордонский в интервью Лента.ру.

При этом он указал, что в истории России уже были случаи, когда страна "распадалась на мелкие куски".

"У нас в истории уже такое два раза было, разве легче стало? Наверное, поэтому президент и говорит, что для нас главное - социальная стабильность и территориальная целостность", - подытожил экс-чиновник.

Как ранее сообщал Главред, журналист и блогер Кирилл Сазонов полагает, что Российская Федерация имеет зубы, как у щуки, и начнет распадаться, когда они сгниют.