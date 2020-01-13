"Россия - щука": журналист назвал условие распада страны

Россия имеет такие же зубы, как щука, сказал журналист / Reuters

Журналист и блогер Кирилл Сазонов полагает, что Российская Федерация имеет зубы, как у щуки, загнутые внутрь.

РФ начнет распадаться, когда ее зубы сгниют, рассказал журналист Обозревателю.

По его словам, о возвращении захваченных Россией территорий можно буде говорить тогда, когда страна начнет разваливаться.

Сазонов полагает, что Украина не сможет вернуть захваченную часть Донбасса в течение ближайших пяти лет.

"У России клыки, как у щуки… Если добыча попалась - она назад уже не вылезет, клыки загнуты вовнутрь… когда зубы сгниют и выпадут, когда Россия начнет распадаться сама, тогда уже можно будет говорить о возвращении территории", - заявил он.

Ранее российский режиссер-документалист, который из-за критики в адрес президента РФ Владимира Путина вынужден жить в Риге, говорил, что лидер страны закладывает начало ее краха.