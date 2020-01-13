"Россия - щука": журналист назвал условие распада страны

РФ грозит распад после того, как сгниют ее зубы, считает журналист.
Журналист и блогер Кирилл Сазонов полагает, что Российская Федерация имеет зубы, как у щуки, загнутые внутрь.
РФ начнет распадаться, когда ее зубы сгниют, рассказал журналист Обозревателю.
По его словам, о возвращении захваченных Россией территорий можно буде говорить тогда, когда страна начнет разваливаться.
Сазонов полагает, что Украина не сможет вернуть захваченную часть Донбасса в течение ближайших пяти лет.
"У России клыки, как у щуки… Если добыча попалась - она назад уже не вылезет, клыки загнуты вовнутрь… когда зубы сгниют и выпадут, когда Россия начнет распадаться сама, тогда уже можно будет говорить о возвращении территории", - заявил он.
Ранее российский режиссер-документалист, который из-за критики в адрес президента РФ Владимира Путина вынужден жить в Риге, говорил, что лидер страны закладывает начало ее краха.